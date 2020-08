Hakerski atak na konto? Spokojnie, to tylko zakupy w Tesco. Dziwne tytuły przelewów za zakupy internetowe

Zakupy internetowe nawet w sprawdzonych firmach mogą przynosić zaskakujące niespodzianki. Przekonali się o tym poznaniacy korzystający z e-Tesco.

- Analizując wyciągi zauważyłam, że ktoś z zagranicy ściągał mi z konta od kilku miesięcy po dwieście-trzysta złotych tygodniowo. W tytule przelewu widniało tylko „GIAB Zlate Piesky Bratislava - mówi pani Wioleta z Poznania.

- Nigdy nie zamawiałam nic z Bratysławy. Dopiero po dokładnej analizie wydatków zrozumiałam, że to płatności za zakupy w sklepie internetowym Tesco

- tłumaczy.

Jak się okazało, takie same wątpliwości miało jeszcze kilku innych klientów sklepu internetowego Tesco. Większość tych transakcji odbywała się w lipcu. Jeden z klientów myślał, że ktoś włamał mu się na konto i zablokował go za pośrednictwem banku. Kolejna kobieta była bliska udania się na policję, by zgłosić kradzież z konta bankowego.