Hanna Chojnacka z nagrodą Międzynarodowego Komitetu Fair Play - uratowała koleżance życie

We wrześniu 2022 roku zawodniczka Jacht Klub Wielkopolski w klasie OPTIMIST, otrzymała od Polskiego Komitetu Olimpijskiego wyróżnienie i list gratulacyjny „Fair Play 2021 w kategorii „Czyn czystej gry”. Nagroda została przyznana za sytuację, która wydarzyła się w marcu 2021 roku, na treningu podczas zgrupowania na jeziorze Garda.

Hanna Chojnicka zauważyła, że jedną z dziewcząt nieszczęśliwie i boleśnie uderzyła głową w bom, a jej łódka się wywróciła. Wówczas 12-letnia żeglarka błyskawicznie zareagowała na tę sytuację – podpłynęła do koleżanki i pomogła jej wejść do swojego OPTIMISTA. Następnie wskoczyła do zimnej wody jeziora i po postawieniu łódki, podpłynęła i przekazała ją poszkodowanej żeglarce.