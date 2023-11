Hipokrates 2023. Najlepsi specjaliści ochrony zdrowia w Wielkopolsce nagrodzeni

- mówił Leszek Waligóra.

Statuetki Hipokratesa otrzymali najlepsi lekarze rodzinni, pediatrzy, stomatolodzy, pielęgniarki, ginekolodzy, urolodzy, chirurdzy, laryngolodzy, dermatolodzy, okuliści, kardiolodzy, ortopedzi, położne, fizjoterapeuci, ratownicy medyczni a także farmaceuci, technicy farmaceutyczni, diagności. Nie zabrakło także nagród dla przychodni i szpitala roku.

- To chyba najwyższa forma uznania, jaką lekarz może otrzymać, bo jest to nagroda dedykowana od pacjentów, czyli od tych ludzi, którzy są najbliżsi w codziennej pracy, i dla których się kształcimy

- mówiła Marta Moskal, laureatka pierwszej nagrody w kategorii lekarz rodzinny i POZ roku wojewódzkiego plebiscytu.

"Grono bardzo szczęśliwych ludzi"

- Siedząc na tej sali, ciągle odnosiłem wrażenie, że siedzi tu grono bardzo szczęśliwych ludzi. Szczęśliwych przede wszystkim dlatego, że są lekarzami. Zawsze powtarzam moim studentom, że jest to najpiękniejszy zawód świata. Ta uroczystość dla tych ludzi jest taką wisienką na torcie, ponieważ zostali docenieni przez swoich pacjentów - mówił laureat pierwszej nagrody w kategorii kardiolog roku, prof. dr hab. med. Waldemar Bobkowski - Ja kieruję kliniką kardiologii dziecięcej w Poznaniu przy ulicy Szpitalnej i cieszę się bardzo, i bardzo dziękuję tym wszystkim moim pacjentom oraz zapewne ich rodzicom, że zechcieli oddać głos, że docenili te wartości, które w naszej klinice są, a więc przede wszystkim szacunek, odpowiedzialność, profesjonalizm, rozwój, marzenia. Dziękuję im, że potrafili to docenić, bo to potem przekłada się na naszą jakość leczenia i na takie a nie inne podejście do pacjentów - ciepłe, serdeczne, ale bardzo profesjonalne.