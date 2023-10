Idealny nauczyciel! Jaki powinien być? "Musi lubić dzieci i mieć pasję"

Agnieszka Jankowiak-Maik działa w internecie pod pseudonimem Babka od histy. Na co dzień jest nauczycielką historii i wiedzy o społeczeństwie. Pracuje w poznańskiej szkole podstawowej. Sama siebie określa jako nauczycielkę, aktywistkę edukacyjną, tutorkę, trenerkę i publicystkę.

W pracy ceni sobie najbardziej kontakt z młodym człowiekiem.

- To jest chyba coś przez co w ogóle nie przychodzi mi do głowy, żeby odejść z tej pracy - mówi. - Szkoła to jest takie miejsce spotkania, w którym to my próbujemy kogoś czegoś nauczyć, ale my też się bardzo dużo uczymy od naszych uczniów. Dzieci i młodzież są sensem pracy nauczyciela - podkreśla.