II Międzyszkolny Konkurs Pięknego Czytania w SP 13 w Poznaniu. Poznamy mistrza!

II Międzyszkolny Konkurs Pięknego Czytania w Poznaniu. Poznamy mistrza!

Już 29 listopada odbędzie się II Międzyszkolny Konkurs Pięknego Czytania. To kolejna akcja promująca czytelnictwo w Szkole Podstawowej nr 13 z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego.

Każdy uczestnik konkursu zobowiązany będzie do przeczytania fragmentu prozy J. Bednarek "Niesamowite przygody 10 skarpetek", poezji dołączonej do zestawu dla każdej szkoły, a także fragmentu artykułu prasowego z "Głosu Wielkopolskiego". Czas czytania tekstu przez każdego uczestnika wynosi od 3 do 4 minut.