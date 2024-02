Poznańska Szkoła Baletowa rozbija bank na międzynarodowym konkursie! "Wygrali wszystko, co mogli"

Uczniowie poznańskiej Szkoły Baletowej zaprezentowali się na XIII Międzynarodowym Konkursie Choreograficznym Uczniów Szkół Baletowych im. Bożeny Kociołkowskiej, gdzie odnieśli niebywały sukces. Na ten temat rozmawiamy z dyrektorem placówki Rafałem Kasprzakiem.

Poznańska Szkoła Baletowa rozbija bank na międzynarodowym konkursie!

Uczniowie szkoły baletowej odnieśli niemały międzynarodowy sukces. Na pewno szkoła jest dumna z takiego wyniku.

Nasi uczniowie wygrali wszystko, co mogli wygrać, bo zajęliśmy pierwsze miejsce w kategorii młodszej i ex aequo dwa pierwsze miejsca w kategorii starszej, co jest już w ogóle dość niezwykłe. Dodatkowo dostaliśmy jeszcze jedno wyróżnienie w kategorii młodszej i jedno wyróżnienie w kategorii starszej oraz serię nagród okazyjnych, dodatkowych, fundowanych przez sponsorów. Przypomnijmy zatem, że w grupie starszej 2 pierwsze miejsca zdobyli Maja Jankiewicz oraz Jakub Daćkus i Blanka Kaiser. W grupie młodszej natomiast Zuzanna Rutkowska i Evelina Volodchenko. Nie brakło też wyróżnień dla Matyldy Moskal oraz Magdaleny Wieczorek. Jednak to nie pierwszy sukces poznańskiej szkoły baletowej.

Tak. Niektórzy z naszych uczniów znaleźli się w absolutnej czołówce na poprzednim konkursie dwa lata temu. Jednak to, że zdobyliśmy wszystkie pierwsze miejsca zdarzyło się po raz pierwszy.

Sukces ogromny, ale zapewne sama ranga konkursu sprawia, że sukcesem jest już to, że podopieczni poznańskiej baletówki mogli się tam zaprezentować.

Ten konkurs jest organizowany od kilkunastu lat, cyklicznie co dwa lata. To ważny w naszym świecie konkurs, jeden z najbardziej prestiżowych, jeżeli chodzi o uczniów szkół baletowych. Na konkurs wyjechała spora grupa naszych uczniów - prawie 30 osób. Cieszymy się, że są tak kreatywni, że w ogóle próbowali. Ten konkurs polegał na stworzeniu i wykonaniu ich własnych choreografii.

Kto brał udział w konkursie?

Zasadniczo brali udział uczniowie najstarszych klas. W tym roku byli to uczniowie klasy szóstej, siódmej i ósmej naszej szkoły baletowej, co oznacza pierwszą, drugą i trzecią klasę liceum szkoły ogólnokształcącej.

Czy były to choreografie solowe czy może grupowe?

Regulamin dopuszcza pokazy choreografii solowych jak i zespołowych. Pewnie tym, którzy prezentują w grupach jest z jednej strony troszeczkę łatwiej, bo są to zazwyczaj bardziej spektakularne choreografie, ale z drugiej strony troszeczkę trudniej, bo jest to współpraca grupy tancerzy i jest to trudniejsze do przygotowania. Akurat tak się złożyło, że obie uczennice, które uzyskały wyróżnienia - jedna w grupie młodszej, druga w grupie starszej - to były solowe choreografie. Natomiast wszystkie zwycięskie były w dwóch przypadkach duetami, a w jednym przypadku to było trio.

Jak wyglądało przygotowanie uczniów do konkursu?

Niektórzy myśląc o tym konkursie, tworzą swoje choreografie, konkretnie pod ten konkurs, a niektórzy zapewne mieli te rzeczy przygotowane już wcześniej i ewentualnie modyfikowali je. Uczeń musi zasadniczo przygotowywać się na takim przedmiocie jak taniec współczesny, który w naszej szkole prowadzony jest od naszej czwartej klasy, czyli od siódmej klasy szkoły podstawowej. Potem w liceum uczniowie mają dodatkowy przedmiot, który nazywa się interpretacje muzyczno-ruchowe i to jest właśnie przestrzeń, podczas których oni się uczą już nie tylko wykonawstwa, ale również tworzenia. W ramach tych obu przedmiotów jak również zajęć repertuarowych, pod opieką nauczycieli, uczniowie uczą się również tworzenia własnych spektakli, własnych numerów choreograficznych. My zresztą dość mocno ich w tym wspieramy, bo organizujemy co roku pokazy w Centrum Kultury Zamek, podczas których młodzi mają możliwość prezentacji własnych choreografii.

