III Brydżowy Memoriał im. Bolesława Ostrowskiego już za nami. Arcymistrzowska para zajęła drugie miejsce w doborowej stawce

– Piotr Gawryś i Krzysztof Jassem to arcymistrzowie światowi, których tytułami MŚ i ME można by obdzielić kilka brydżowych federacji. Nie przypominam sobie jednak, by kiedykolwiek wcześniej zagrali w parze. Nam z Magdaleną Ostrowską to się udało, z czego jesteśmy dumni – tłumaczył Piotr Cieśliński, prezes Poznańskiego Klubu Brydżowego i jednocześnie wiceprezes Wielkopolskiego Związku Brydża Sportowego.

Gawryś z Jassemem turnieju w poznańskim hotelu Sheraton jednak nie wygrali. Uczyniła to para Jarosław Hilbrecht/Józef Grewling (Poznański Klub Brydżowy/Flux-Medical Boguniewo). Trzecie miejsce zajął pochodzący ze Słupska Andrzej Twardowski, tym razem grający w parze z Jackiem Leśniczakiem, pod szyldem Connectora PAB Poznań.

– Poziom turnieju był najwyższy z dotychczasowych. Oprócz wspomnianych arcymistrzów mieliśmy czołówkę graczy z Wielkopolski i z innych regionów w kraju. Naprawdę obsada była doborowa i chcielibyśmy, żeby rozgrywki stały na równie wysokim poziomie za rok – dodał Piotr Cieśliński.