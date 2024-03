III liga: Sokół Kleczew z kompletem zwycięstw, a Unia Swarzędz wygrywa swoje pierwsze spotkanie w rundzie wiosennej

Sokół z kompletem zwycięstw na wiosnę

Podopieczni trenera Łukasza Cichosa przystępowali osłabieni do spotkania z KP Starogardem Gdańskim. Szkoleniowiec Sokoła Kleczew nie mógł skorzystać z usług pauzującego za kartki Mateusza Wzięcha. Nieobecność tak ważnego zawodnika nie przeszkodziła jednak, by wygrać trzecie spotkanie z rzędu.

Do przerwy mieliśmy bezbramkowy remis. Po zmianie stron goście zadali szybkie dwa ciosy, by pod koniec spotkania strzelić trzeciego gola. Autorami bramek dla Sokoła zostali Michał Grobelny, Kacper Janiak i Kamil Chiliński. Warto dodać, że w zespole kleczewian w 83. minucie meczu zadebiutował w rozgrywkach ligowych Dawid Wróbel.

Tymoteusz Klupś otworzył wynik spotkania

Po zmianie stron unici w dalszym ciągu napierali na bramkę rywala. Przyniosło to efekty w postaci dwóch kolejnych goli. Autorami bramek w drugiej części spotkania zostali Adam Borucki i były zawodnik Lecha Poznań, Adrian Laskowski, który wykorzystał pewnie rzut karny.

Polonia Środa z drugim zwycięstwem z rzędu

Poloniści rywalizowali na wyjeździe z drugą w tabeli Elaną Toruń. Rywal był wymagający i to gospodarze otworzyli wynik spotkania. Zespół z Wielkopolski odpowiedział bardzo szybko, bo w 23. minucie. Autorem wyrównującego trafienia został Jędrzej Drame. Tuż przed zakończeniem pierwszej połowy, pomocnik Polonii - Michał Walczak podwyższył prowadzenie i to goście schodzili w lepszych humorach do szatni.