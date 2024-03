Dwóch zawodników Lecha Poznań z urazami. Osłabiony drugi zespół Kolejorza remisuje na wyjeździe z Zagłębiem II Lubin

Dwóch zawodników Lecha Poznań z urazami. Osłabiony drugi zespół Kolejorza remisuje

Tomasz Cywka był wszędzie, a Igor Kornobis wywalczył rzut karny

Brak skupienia przyczyną wypuszczenia zwycięstwa z rąk?

To się szybko zemściło na lechitach. W 53. minucie gospodarze wywalczyli rzut wolny. Marek Mróz dośrodkował piłkę w pole karne, wprost na głowę Arkadiusza Woźniaka i doświadczony pomocnik Zagłębia doprowadził do wyrównania. Gra nam się otworzyła i obie ekipy wymieniały się ciosami.

Zagłębie II Lubin – Lech II Poznań 1:1 (0:1)

Oceny zawodników Lecha II Poznań

Mateusz Pruchniewski – 5 Przy straconej bramce nie miał za wiele do powiedzenia. Niemniej kilkanaście minut później zagrał naprawdę nieodpowiedzialnie, podając piłkę do rywala. Ma szczęście, że Miedziowi mieli duże trudności, by nie przerzucić piłki kilkanaście metrów nad bramką. Podobny prezent sprawił tydzień temu Kuzimskiego, w meczu z Radunią. Chyba musi się bardziej skupić.

Wojciech Mońka - 5 Mimo jego młodego wieku, trzeba napisać: Panie Wojciechu, to było dobre spotkanie. Załapał co prawda żółtą kartkę pod koniec pierwszej części spotkania, lecz zagrał z zaangażowaniem, ofiarnie. W pierwszej połowie wrócił się przy kontrze dla Zagłębia i umiejętnie zablokował zagranie jednego z Miedziowych.

Maksym Pietrzak - 5 (grał do 61. minuty)

Dobrze wyglądał w pojedynkach biegowych, zmieniał sie stronami z Igorem Kornobisem. Nawet trener Artur Węska krzyczał: "Dawaj Pieczara, dawaj Pieczara". Nie popełniał większych błędów, też kilkukrotnie wrócił się na swoją połowę, by odebrać futbolówkę. Robił to bardzo skutecznie. Dobry występ w pierwszej połowie, w drugiej trochę nam zniknął z radarów.

Norbert Pacławski - 4 (grał do 79. minuty)

Znowu, grał bardzo biernie. Ponownie był anemiczny, ale być może jest to spowodowane zmęczeniem? Wczoraj przez 90 minut siedział na ławce rezerwowych, dziś musiał wcześnie wstać i jechać autokarem do Lubina. Naprawdę mu współczujemy, bo nie ma łatwo. To musiała być katorga. W pierwszej połowie aktywniejszy od niego w polu karnym był Tomasz Cywka, Igor Korbobis, Maksym Pietrzak, Maksymilian Dziuba, czy Maciej Orłowski. Wykorzystał wywalczony przez Igora Kornobisa rzut karny, niemniej zagrał kiepsko. W drugiej połowie odnotował ciekawy i dynamiczny rajd z piłką, który zakończył fatalnym strzałem. Później miał wiele szczęścia, gdyż stracił piłkę, która napędziła kontrę Zagłębia. Na całe szczęście nie zakończyła się ona straconym golem.