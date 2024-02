III liga wznawia rozgrywki. Najlepszy strzelec nie przebiera w słowach: "Absurdem jest termin rozpoczęcia rundy"

Czarnkowianie po rundzie jesiennej zajmują 11. miejsce, jednak mają zaległe spotkanie z Vinetą Wolin. Dodatkowo Noteć wzmocniła się przed rundą wiosenną. Nowym zawodnikiem Noteci został młodzieżowy bramkarz aktualnych mistrzów Polski - Hubert Muszyński. 19-latek ma już doświadczenie gry na tym poziomie rozgrywkowym. W tym sezonie rozegrał cztery spotkania w barwach rezerw Rakowa Częstochowa.

- Do ligi przystąpimy po dwóch miesiącach przede wszystkim mądrej pracy, a w tym okresie nie brakowało trudności organizacyjnych. Nasze zdrowie również pozostawiało sporo do życzenia. Mimo różnych przeciwności od samego początku przygotowań towarzyszy nam bardzo duży entuzjazm do pracy, rywalizacji i chęci wygrywania. Widać to choćby po wynikach, jakie osiągaliśmy w grach kontrolnych. Lekkim absurdem dla mnie osobiście jest termin rozpoczęcia rundy wiosennej, bo wszyscy zdajemy sobie sprawę, w jakich warunkach będą toczyć się pierwsze kolejki i z pewnością będzie to rzutować na poziom i atrakcyjność rozgrywek. Niemniej czujemy się silni i odpowiednio przygotowani pod względem fizycznym i mentalnym zdając sobie sprawę, że przed nami bardzo intensywne miesiące. Chcemy kontynuować swój pomysł na granie, jesteśmy w tym momencie bogatsi o doświadczenia z rundy jesiennej i jestem przekonany, że oprócz ładnej i widowiskowej gry będziemy również bardziej pragmatyczni i efektywni w zdobywaniu ligowych punktów. Jeśli chodzi o cele indywidualne, to każdego dnia pracuje na to, aby być dostępny w każdym meczu i cieszyć się tym, co robię. Liczby czy ewentualne indywidualne nagrody myślę, że przyjdą, ponieważ funkcjonuje w zdrowym środowisku, w którym mogę pokazać pełnię swoich możliwości