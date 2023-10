Jak będzie wyglądał Poznański Marsz Niepodległości? "11 listopada ma być godnie, spokojnie i radośnie"

- Chcemy zaprosić poznaniaków i wszystkich tych, którzy cenią flagę biało – czerwoną, tak jak wolność i niepodległość - mówi Jacek Olszewski, współorganizator Poznańskiego Marszu Niepodległości. - Wszystkich - bo to ma być marsz pod flagami biało – czerwonymi, bez jakichkolwiek innych, czy oznak partyjnych. Chcemy, by było podobnie jak w ubiegłym roku, gdzie uczestnicy marszu zgodnie przeszli ulicami, a następnie udali się na imieniny ulicy Święty Marcin, by wesprzeć lokalnych przedsiębiorców.

Marsz ma wyruszyć o godzinie 14.00 z rynku Wildeckiego, dalej Wierzbięcicami, ul. ks. Jakuba Wujka, al. Króla Przemysła II, przez most Dworcowy, Kaponierę, most Teatralny, aż do parku Mickiewicza, przed Operę. Delegacja złoży też kwiaty pod pomnikiem Powstańców Wielkopolskich.