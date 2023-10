Święty Marcin w rzymskim stroju legionisty przejdzie ulicą! Tradycyjne obchody imienin ulicy Święty Marcin wracają do Poznania

Świeżo wyremontowana ulica Święty Marcin będzie obchodzić swoje imieniny. Poznaniacy i poznanianki, jak i osoby odwiedzające 11 listopada stolicę Wielkopolski, powrócą do tradycyjnej formy celebracji święta!

- wspomina Andrzej Maszewski, organizator Imienin Ulicy Święty Marcin.

Imieniny ulicy święty Marcin to ważna poznańska tradycja i fenomen w skali Polski.

- To niezwykle ważne poznańskie wydarzenie - tradycja, która swój początek ma 30 lat temu, bo to wtedy rozpoczęło się świętowanie imienin ulicy, przy której mieszkamy i przy której mieści się Centrum Kultury - mówiła Anna Hryniewiecka, dyrektorka CK Zamek - 30 lat temu rozpoczęło się świętowanie wspólnie z obchodami Święta Niepodległości. To jest fenomen. Byliśmy pierwszym miastem na mapie Polski, które łączyło w sobie obchody 11 listopada, czyli Święto Niepodległości z radosnym celebrowaniem lokalnego święta. Dla nas jest to niezwykle budujące, że udało nam się stworzyć tak ważną poznańską tradycję. W tym roku to świętowanie ma szczególnie jasny i radosny charakter, dlatego, że jednocześnie w tym roku obchodzimy powrót na ulicę, po - myślę, że wszystkich nas troszkę męczącym długim okresie remontowania centrum miasta, remontowania ulicy Święty Marcin.