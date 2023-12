Jak pomóc zwierzętom przeżyć sylwestra? Zoopsycholog z Poznania ma na to rady. "Nie powinno się nagradzać psa za lęki"

Nie powinno się nagradzać psa za lęki. Jeśli on czuje lęk i jest głaskany, to wtedy myśli, że dobrze robi, że czuje lęk. Sami również nie powinniśmy zwracać uwagi na fajerwerki.

Sylwester kojarzy się nam głównie z imprezami i fajerwerkami, zwierzętom – z cierpieniem. Jak możemy pomóc pupilom przetrwać ten dzień opowiada zoopsycholog z Poznania, Dariusz Szelest.

Czemu ludzie dobrze znoszą sylwestra, a zwierzęta nie?

Lęk przed strzałami jest uzasadniony biologicznie, bo w naturze zwierzęta mają się wystrzegać burz, cyklonów, wybuchów wulkanu i nie wychodzić w tym czasie ze swoich kryjówek. Jeśli psy są pozbawione lęku przed głośnymi dźwiękami, to przyczyną jest długie przebywanie z człowiekiem. Wystrzały to nienaturalny dźwięk. Oznacza niebezpieczeństwo. Ostrzega przed zagrożeniami, a czasem nawet śmiercią. Jak przygotować psa na kilka dni przed sylwestrem?

W kilka dni nikt nie jest w stanie opanować lęków psa. Tak naprawdę powinniśmy zacząć przygotowania psa w styczniu, już do kolejnego sylwestra, poprzez odpowiednie techniki behawioralne, odwrażliwianie na strzały. Ale to jest bardzo pracochłonne i nie każdy to zrobi. Jeśli chodzi o doraźne rozwiązania, to można kupić środki ziołowe. Najczęściej trzeba je aplikować kilka dni, by przyniosły jakikolwiek efekt.

A co z silnymi lekami? Czy to jest dobre rozwiązanie dla psów i kotów?

Decyzja o przepisaniu silnych leków należy do weterynarza. Nie popieram silnych leków, dlatego że niektóre powodują, że zwierzę traci kontrolę nad swoim ciałem, jest otępiałe. Natomiast rozum ma w pełni świadomy. Wzięcie takich leków może przynosić odwrotny skutek. Pies traci kontrolę nad swoim ciałem, wpada w jeszcze większą panikę. Wygląda na to, że pies jest spokojny, ale wewnętrznie odczuwa jeszcze większy lęk. Strach pozostaje - z tą różnicą, że zwierzę jest niesprawne i ma świadomość, że nie może uciec.

Z tego wynika, że silne leki dawane zwierzętom, to właścicielom ułatwiają przejście przez sylwestra, a zwierzętom wcale nie?

Tak, a potem się okazuje, że każdy kolejny sylwester jest coraz gorszy. Zwierzę kojarzy go z panicznym lękiem wewnętrznym i niemożnością ucieczki.

A kamizelki uspakajające, czy one działają?

Te rzeczy można stosować. Kamizelki zmniejszą strach o 10-30%, ale większość lęku pozostanie i tak. To są dodatki, które troszkę pomogą, ale nie wyeliminują lęku zupełnie.

Jaką postawę powinien przyjąć właściciel, np. poświęcać dużo uwagi pupilowi?

Nie powinno się nagradzać psa za lęki. Jeśli on czuje lęk i jest głaskany, to wtedy myśli, że dobrze robi, że czuje lęk. Sami również nie powinniśmy zwracać uwagi na fajerwerki. Co można zrobić już w sam dzień sylwestra, żeby psy i koty czuły się bardziej komfortowo?

Można zasłonić okna, żeby ograniczyć wizualne bodźce, które też będą się kojarzyły z wystrzałami. Ważne jest zostawienie pokoju, który będzie bezpieczną przestrzenią dla zwierzęcia. Najlepiej, jeśli pomieszczenie to będzie bez okien, np. łazienka. Warto oświetlić mieszkanie, tak żeby było jasno. Przy zgaszonym świetle łatwiej zobaczyć odblaski fajerwerków. Najlepiej dużo światła, atmosfera gorąca i dużo ludzi, którzy rozmawiają, śmieją się. Jest to pozytywne wzmocnienie dla zwierzęcia. Jeśli ludzie zajmują się sobą, to zwierzę dostaje sygnał, że może faktycznie nie ma się czego bać. I przede wszystkim nie wyciągać pupili na siłę, pozwolić im chować się w swoich ulubionych kryjówkach.

Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Skontaktuj się z nami! Wyślij informację, zdjęcia lub film na adres: [email protected]

Arcydzieła malarstwa polskiego w Muzeum Narodowym

FACEBOOK Dołącz do nas na Facebooku! Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy! Polub nas na Facebooku! X Dołącz do nas na X! Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach. Obserwuj nas na X! KONTAKT Kontakt z redakcją Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo? Napisz do nas!