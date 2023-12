Jak stworzyć coś... z niczego? W Poznaniu powstaną nowe kawiarenki naprawcze

Czym są kawiarenki naprawcze i jak działają?

Hubert Barański z łódzkiej Fundacji Normalne Miasto Fenomen opowiedział o kawiarence rowerowej, gdzie rowerzyści nie tylko mogą przynieść swój rower i oddać go do naprawy, ale także nauczyć się jak to zrobić.

Inicjatywa StarterPack realizowana jest w ramach czwartej edycji programu NaprawiaMY z Veolią, którego pomysłodawcą i operatorem jest Fundacja Veolia Polska. StarterPack to pilotażowy konkurs mikrograntowy, w jego ramach wybrano 12 organizacji pozarządowych, które otrzymają grant wysokości 5000 zł oraz pakiet narzędzi niezbędny do uruchomienie Kawiarenki Naprawczej. Są to następujące organizacje:

Jakie przeszkody spotykają kawiarenki?

Skąd wziąć wolontariuszy?

Wyżej wymienieni rozmówcy w swoich kolektywach nie zrzeszają wolontariuszy i jak stwierdzili, organizacje powinny zwracać się do młodzieży szkolnej od podstawówki do szkół ponadpodstawowych. Przedstawicielka poznańskiej Po-Dzielni przyznała jednak, że organizacja ta skupia tylko i wyłącznie wolontariuszki, a do pozyskania ich wystarczą... ciepłe i serdeczne stosunki. Są to panie w wieku od 18 do ok. 80 lat. Większa część z nich dołączyła do wolontariatu po wcześniejszych odwiedzeniu siedziby Po-Dzielni jako osoby zainteresowane oddaniem czy wymianą ubrać. Po poznaniu charakterystyki działań organizacji i członków zrzeszonych w niej postanowiły dołączyć jako wolontariuszki.