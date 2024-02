Jak wielkopolskie zespoły przygotowują się do rundy wiosennej? Lech II Poznań przegrywa z trzecioligowcem, Unia Swarzędz rozbija Sokół

- To był zupełnie inny mecz dla nas od tych, które rozgrywaliśmy ostatnio. Spotkania z pierwszoligowcami miały charakter dość zamknięty, wykonaliśmy w nich sporo pracy w obronie średniej czy niskiej. Tym razem musieliśmy z kolei zapobiegać bardziej kontratakom, gra była bardziej chaotyczna, a my możemy żałować, że daliśmy się w to wciągnąć. Posiadamy doświadczenie z wyższej ligi, którego dziś nie wykorzystaliśmy, przez co dostosowaliśmy się do poziomu przeciwnika. To dla nas ważny zimny prysznic i lekcja, że nie możemy motywować się tylko na mecze o punkty czy lepszych rywali, w tym aspekcie odpowiedniego podejścia do spotkania nam nieco dziś zabrakło