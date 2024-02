"Jedno wielkie jezioro". Tak wygląda droga dojazdowa do nowego przedszkola w Glinnie

Przedszkole w Glinnie działa już od roku.

Koszmar osób korzystających codzienne z drogi do nowego przedszkola trwa...

Od uroczystego otwarcia przedszkola w Glinnie nie milkną komentarze i zgłoszenia od rodziców, którzy codziennie korzystają z drogi do nowego budynku, zawożąc swoje dzieci. Nasza redakcja już wielokrotnie zajmowała się tym tematem, m.in. wówczas, gdy zgłosiła się do nas jedna z mam, która w obawie - o swoje i swoich dzieci - bezpieczeństwo, wskazywała na zły stan tej drogi i przede wszystkim brak chodnika. Wówczas wydział infrastruktury i drogowy Urzędu Miejskiego w Nowym Tomyślu twierdził, że do nich sygnały o niezadowoleniu nie dotarły.

- Droga do nowego przedszkola to jedno wielkie jezioro. Nie da się przejść tamtędy, ponieważ woda jest na całej szerokości, aż po pobocze. Jak mają do przedszkola dotrzeć osoby prowadzące swoje dzieci np. w wózkach? To niewykonalne! Niech Urząd Miejski coś z tym zrobi!, bo to już nie jest śmieszne!

- mówi jedna z bulwersowanych mam, która codziennie prowadzi swoje dziecko do placówki. Jak dodaje nowotomyślanka, została zmuszona do zakupu kaloszy, by jakoś dostać się do budynku.