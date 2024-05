Jedno z podpoznańskich osiedli bez ciepłej wody. Odcięto ją przez nieopłacone faktury

Temat do pilnego nagłośnienia - Zalasewo, ulica Serdeczna ma odciętą ciepłą wodę. Veolia informuje, że administracja nie płaci faktur od miesięcy. Osiedle to 7 bloków, każde ma po 100 mieszkań. Ludzie wkurzeni na maksa - napisała do WTK mieszkanka osiedla.