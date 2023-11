Jest decyzja w sprawie budowy elektrowni jądrowej w Koninie. Ministerstwo Klimatu i Środowiska wydało zgodę na dwa reaktory

PGE PAK Energia Jądrowa otrzymała decyzję wydaną przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska dotyczącą budowy elektrowni jądrowej w regionie konińskim. Decyzja ta umożliwia rozpoczęcie prac we wskazanej lokalizacji.

Złożony przez spółkę wniosek zawierał najważniejsze informacje dot. planowanej budowy elektrowni w technologii APR1400. Przedstawiciele PGE podają, że jest to technologia bezpieczna i sprawdzona. Zgodnie z planem, dwa reaktory o łącznej mocy 2800 MW będą dostarczać 22 TWh energii. Odpowiada to 12 proc. obecnego zapotrzebowania na energię elektryczną w Polsce.

- Decyzja zasadnicza jest kluczowa dla realizacji budowy elektrowni jądrowej i pozwala nam przejść do kolejnych etapów inwestycji. Otrzymaliśmy ją w niespełna 13 miesięcy od podpisania listu intencyjnego. W przypadku tak dużej inwestycji to bardzo dobry wynik. To także dowód zaangażowania i dobrej współpracy wszystkich partnerów w projekcie oraz potwierdzenie, że ambitny plan uruchomienia pierwszego bloku elektrowni do 2035 jest bardzo realny