Karny thriller na zakończenie sezonu w Lidze Centralnej Piłkarek Ręcznych. Enea z Poznania ma za sobą udany sezon

Jej zadania przejęły inne zawodniczki, ale do wygranej zabrakło dużo lepszej gry w defensywie. Znowu największym atutem miejscowych w ofensywie była obrotowa Anna Grzona. Świadczy to o jej dobrej dyspozycji rzutowej w końcówce sezonu, ale też o słabości innych formacji w drużynie, a przede wszystkim o ograniczonej sile rażenia z drugiej linii.

Sambor miał o co grać, bo wygrana w normalnym czasie mogła mu pozwolić na zrównanie się punktami z Dziewiątką Legnica. Ostatecznie jednak to właśnie zespół z Legnicy zdobył o „oczko” więcej i utrzymał się na zapleczu ekstraklasy.

We wtorek nasze szczypiornistki podsumują sezon na specjalnej konferencji. Przedstawią też pewnie plany na kolejne rozgrywki. Być może też ogłoszą coś sensacyjnego.

Już w czwartek natomiast swój ostatni mecz w rundzie zasadniczej I ligi rozegrali szczypiorniści Grunwaldu Poznań. Wojskowi po dość zaciętym spotkaniu pokonali na wyjeździe ŚKPR Świdnica 35:28 (17:16). Było to 26. zwycięstwo poznaniaków w sezonie, co oznacza, że wygrali oni wszystkie spotkania w grupie B.

Teraz Grunwald czeka udział w turnieju mistrzów z najlepszymi drużynami z grupa A, C i D. Będą to ekipy Gwardii Koszalin, MTS Chrzanów i prawdopodobnie Orląt Zwoleń. Do Ligi Centralnej awansują pierwszy i drugi zespół. Nikt z rywali nie ma tak dobrej statystyki jak Grunwald, ale trzeba pamiętać, że turniej mistrzów to zupełnie inna historia niż rozgrywki grupowe.

Liga Centralna Kobiet:

Enea Piłka Ręczna Poznań – Sambor Tczew 28:28 (15:14) i 3:4 w karnych

Enea: Grzona 6, Boryń 4, Paradii 4, Szliuchtina 4, I.Wosińska 4, L.Wosińska 3, Sowa 2, Maziarz 1.

Sambor: Kłosowska 13, Łosiak 5, Puckowska 3, Zduniak 3, Cieślak 1, K.Gierszewska 1, O.Gierszewska 1, Solińska 1.