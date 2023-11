Katarzynki 2023. "Wspomnienia wracają" Poznaniacy zachwyceni paradą tramwajów. Zobacz zdjęcia!

Parada tramwajów rozpoczęła się chwilę po 11:00 na ulicy Zwierzynieckiej. Kilkanaście zabytkowych tramwajów przejechało przez Jeżyce, Centrum i Wildę, by dojechać do zajezdni przy ulicy Madalińskiego. Tam tramwaje witały tłumy, choć już po drodze wiele osób robiło zdjęcia, machało i cieszyło się na widok pojazdów szynowych.

Wspomnienia wracają. "Pamiętam, jak wykoleiliśmy się tym tramwajem"

- Dostaliśmy zaproszenie z Klubu Miłośników Pojazdów Szynowych w Poznaniu. Połączyliśmy siły i jako konduktorzy przyjechaliśmy tu również, by po prostu być

Anię, która przyjechała z Gdańska, spotkałam w tramwaju, którym zmierzaliśmy do zajezdni.

Wagon, którym się poruszaliśmy po paradzie, to Konstal 105N, nazywane są one przez miłośników "akwariami" czy "szybkowcami". Zostały wyprodukowane w latach 1974-1979 w Chorzowie, a do Poznania przyjechały w 1975 roku.

Jak się okazuje, głównymi odbiorcami parady byli mali miłośnicy tramwajów. Adam ma 9 lat, to dla niego przyszła tu cała rodzina.

- Mój synek jest fanem tramwajów i specjalnie dla niego tu jesteśmy

- mówi Izabela.

Zainteresowanie tramwajami w Poznaniu jest ogromne. Izabela przyznała, że została "zrobiona w balona"