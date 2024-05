Katastrofa poznańskiej piłki. To co się stało, mocno uderza też w Lecha

Eksperci też są zniesmaczeni

Wydarzenia z soboty skomentował na swoim profili w mediach społecznościowych Radosław Nawrot, jeszcze niedawno dziennikarz sportowy, dziś pisarz i redaktor Zielonej Interii.

- Co do Lecha i Warty, nikt nie oczekiwał, że Lech weźmie na siebie odpowiedzialność za jej utrzymanie. I Warta też o to, zdaje się, nie prosiła. Tak, miała dość własnych okazji, by utrzymać się samodzielnie i jej władze też zawaliły sprawę. To jasne. Chodziło jednak o to, by Lech chociaż raz, na koniec się nie skompromitował... Nie przegrał chociaż z nim. Chociaż zremisował. U siebie. Honorowo. To naprawdę niewiele. A to niewiele, jak ewidentnie widać w komentarzach, było w Poznaniu ważne społecznie. I nawet to niewiele okazało się za dużo dla niego. Stąd niesmak. Przez takie spaskudzenie historii. Ona jest wieczna - napisał Radosław Nawrot.

[cyt]- Na fatalnym występie Lecha traci przede wszystkim Poznań. Raz, że Kolejorz spisuje sezon na straty, dwa, że również w wyniku tej wpadki z ligi poleciała Warta, która zdezerterowała w Białymstoku. Masakra. Kompletna masakra