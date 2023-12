Katastrofalny występ Enei Energetyka w energetycznych derbach Wielkopolski. Pilskie siatkarki zmiotły poznanianki z parkietu

Siatkarki Enei Energetyka przegrały w środę wieczorem, 6 grudnia czwarte spotkanie z rzędu w I lidze. W derbowym starciu energetycznych zespołów lepsze okazały się pilanki, po raz pierwszy w sezonie wygrywając bez straty seta.

O dwóch pierwszych partiach podopieczne Marcina Patyka powinny jak najszybciej zapomnieć. Poznaniankom praktycznie nie wychodziło nic, a rywalki grały jak z nut. Pilski zespół kończył niemal wszystkie ataki, w czym duży udział miała jego rozgrywająca Emilia Szubert, która posyłała piłki albo na czystą siatkę, albo na rozchwiany blok. Sporo punktów padło łupem Aliny Bartkowskiej i byłej środkowej Enei Energetyka, Wiktorii Pisarskiej. Zobacz też: TOP 10 najładniejszych siatkarek w Polsce Najbardziej wyrównany set był trzeci, bo rozpoczął się od prowadzenia poznanianek 3:0, ale kilka akcji wystarczyło do tego, by po chwili na prowadzenie znów wyszły pilanki, w szeregach których uaktywniła się Oliwia Urban. W środkowej fazie partii kilka ataków skończyły Wiktoria Niwald i zmienniczka Zuzanna Bury. W efekcie przyjezdne zbliżyły się na punkt (17:16), ale nie poszły za ciosem i to Enea KS Piła po 80 minutach gry cieszył się ze zdobycia kompletu punktów.

Po derbowym starciu obie wielkopolskie ekipy zostały na swoich miejscach, czyli Enea KS Piła z 18 "oczkami" zajmuje szóste miejsce, a Enea Energetyk z 13 punktami nadal dzierży ósmą lokatę, czyli ostatnią gwarantującą udział w play-off. W sobotę poznanianki czeka kolejne trudne i wyjazdowe spotkanie, z San-Pajdą Jarosław. - Porażki zawsze bolą, ale jak oceniam mecz od strony indywidualnej to jestem w miarę zadowolona, bo atakowałam z przyzwoitą skutecznością. W sumie nie wiem dlaczego tak słabo zagrałyśmy, może zabrakło nam koncentracji, może zaczynamy odczuwać zmęczenie tempem rozgrywek - zastanawiała się Wiktoria Niwald. Atakująca poznańskiej drużyny nie miała wątpliwości, że jedynym sposobem na przerwanie złej passy jest odcięcie się od tego, co stało się w ostatnich tygodniach. - Nie mamy innego wyjścia, musimy wrócić do Poznania, zresetować głowy i przystąpić do meczu z San-Pajdą tak jakby to było pierwsze starcie w sezonie. Naszym celem jest play-off, ale żeby go zrealizować musimy mieć więcej wygranych na koncie - dodała 20-letnia zawodniczka.

0 11 lat starsza kapitan pilskich siatkarek, Emilia Szubert po derbowym pojedynku zwracała uwagę przede wszystkim na dwa elementy. - W naszym zespole była dyscyplina taktyczny i koncentracja na tym, co robimy od pierwszej do ostatniej piłki. Był to na pewno nasz jeden z lepszych meczów w tym sezonie. W kolejnych nie możemy jednak zapomnieć, że w tych rozgrywkach o ostatecznej kolejności może zadecydować nawet jeden punkt - podkreśliła doświadczona rozgrywająca pilskiego zespołu. I liga siatkarek: Enea KS Piła - Enea Energetyk Poznań 3:0 (25:17, 25:12, 25:20)

Enea Energetyk: Nastawska, Sobanty, Sobalska, Niwald, Senica, Regulska, Stryjak (libero) oraz Bury, Chmielewska, Ziółkowska i Mokrzan.

MVP: Oliwia Urban (Enea KS Piła).

Wideo Tomasz Pawlak - Dolnośląska Kraina Rowerowa