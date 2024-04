Kawiarnia na Starym Rynku i wiele innych. Rusza aukcja lokali do wynajmu w Poznaniu

- Lokal jest przystosowany do działalności gastronomicznej – kawiarni – przedstawia ZKZL. - Z pewnością będzie to miejsce licznie odwiedzane zarówno przez poznaniaków, jak i turystów zwiedzających stolicę Wielkopolski. Dwa nowe lokale na Placu Bernardyńskim znajdują się w zmodernizowanej kamienicy, która została oddana do użytku tuż przez Świętami Wielkanocnymi. Atrakcyjne są również lokale przy ul. Królowej Jadwigi, które znajdują się w bliskim sąsiedztwie Starego Browaru oraz ul. Półwiejskiej – miejsc, w których codziennie można spotkać tłumy poznaniaków.