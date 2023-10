Dokładnie 15 372 widzów miało zobaczyć spotkanie, które z pewnością na dłużej pozostanie w pamięci. Poznaniacy do przerwy po bramkach Adriela Ba Louy i Mikaela Ishaka schodzili do szatni z dwubramkowym prowadzeniem. Chwilę po zmianie stron wynik na 3:0 podwyższył Iworyjczyk i było praktycznie po meczu. Praktycznie, bowiem Jagiellonia nie zamierzała tak tego zostawić.

Pojedynek Kolejorza z Jagą był zaległym pojedynkiem 4. kolejki piłkarskiej ekstraklasy. Mecz został zaplanowany na wtorek 24 października na godzinę 18. Pora rozegrania tego spotkania była nieco nietypowa, a to ze względu na wtorkowe pojedynki Ligi Mistrzów. UEFA oraz jej przepisy uniemożliwiają rozgrywania pojedynków ligowych czy krajowych pucharów w godzinach meczów Champions League. Dlatego też frekwencja przy Bułgarskiej na niezwykle ciekawie zapowiadającym się spotkaniu nie była imponująca.

Chwilę po drugim trafieniu skrzydłowego Kolejorza, goście zabrali się do odrobienia strat, ostatecznie doprowadzając do wyrównania w doliczonym czasie gry. Autorem bramki na 3:3 z rzutu karnego został Bartłomiej Wdowik. Warto zaznaczyć, że jedenastki by nie było, gdyby nie absurdalne zachowanie Alana Czerwińskiego, który postanowił powalić rywala w polu karnym niczym wytrawny judoka.