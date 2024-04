Kłopoty Lecha Poznań. Kolejny piłkarz wypada ze składu. Mariusz Rumak utrzymuje to w tajemnicy. Wiemy nieoficjalnie o kogo chodzi

Spotkanie Kolejorza z Pogonią w krajowym pucharze, był jednym z kroków podopiecznych Jensa Gustafssona do wielkiego finału. Pogoń po środowym zwycięstwie w dogrywce z Jagiellonią Białystok (2:1), 2 maja na Stadionie Narodowym w Warszawie zagra z pierwszoligową Wisłą Kraków o swój pierwszy tytuł w historii. Czy 120 minut w nogach szczecinian może odbić się na niedzielnym pojedynku?

- Z pewnością będzie miało to znaczenie. Zastanawiamy się, czy Pogoń dokona rotacji. Trudno będzie trafić ze składem. Możliwe, że wyjdą najsilniejszą jedenastką, a może też będzie jakaś rotacja. To jest dosyć istotne, że są po pucharze i zagrali 120 minut. Druga strona to to, że wygrali, są w finale i ta pewność siebie będzie u nich większa