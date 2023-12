- Policjantom pomogli strażacy z OSP, którzy zauważyli tę sytuację i zareagowali - kontynuuje st. asp. Sandra Chuda. - Strażacy wykorzystując sprzęt z jednostki udrożnili drogi oddechowe mężczyzny, a następnie zabrali go do remizy, aby 40-latka ogrzać. Czekając na przyjazd ratownictwa medycznego, strażacy kontrolowali czynności życiowe mężczyzny. Ostatecznie, trafił on do szpitala, gdzie został przetransportowany przez Pogotowie Ratunkowe.