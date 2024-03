Koleje Dolnośląskie chcą jeździć przez Wielkopolskę do Warszawy. Leszno zyska bezpośrednie połączenie ze stolicą, Konin z Wrocławiem?

Koleje Dolnośląskie planują uruchomienie codziennego połączenia kolejowego między Wrocławiem a Warszawą. Pociąg, o atrakcyjnym czasie przejazdu, miałby kursować przez Wielkopolskę. Czy dzięki samorządowej spółce z Dolnego Śląska Leszno zyska bezpośrednie połączenie ze stolicą Polski, a Konin z Wrocławiem?

Koleje Dolnośląskie chcą jeździć przez Wielkopolskę do Warszawy

Koleje Dolnośląskie, przewoźnik samorządowy z Dolnego Śląska, planuje uruchomienie dalekobieżnego połączenia między Wrocławiem a Warszawą. Wniosek do Urzędu Transportu Kolejowego już został złożony. Pociąg miałby kursować codziennie. Czas przejazdu z Wrocławia przez Poznań do Warszawy miałby wynieść 3 godziny 55 minut. Obecnie w tej relacji nie kursuje żaden pociąg. Pociąg Kolei Dolnośląskich umożliwiłby bezprzesiadkowe połączenie Leszna z Warszawą i Konina z Wrocławiem.

Rozkład planowanego połączenia Kolei Dolnośląskich do Warszawy

We wniosku złożonym do UTK przewoźnik przedstawił rozkład planowanego połączenia.

W drodze do Warszawy: 9:40 - Wrocław Główny

10:31 - Leszno

11:08 - Poznań Główny

11:53 - Konin

13:35 – Warszawa Centralna Natomiast w drodze powrotnej: 17:15 – Warszawa Centralna

18:57 – Konin

19:45 – Poznań Główny

20:21 – Leszno

21:10 - Wrocław Główny

Czym pojedziemy do Warszawy?

Przejazd pociągu Kolei Dolnośląskich z Wrocławia do Warszawy ma zająć 3 godziny i 55 minut. Tylko ekspresy PKP Intercity mogłyby pokonać tę trasę w podobnym czasie.

- Na tej trasie kursować mają 5-członowe pociągi typu Elf 2 48WEc lub Impuls 45WE, czyli najnowocześniejsze i najmłodsze w naszym taborze. Do tego najszybsze, oba mogą rozpędzić się do 160 km/h – powiedział "Gazecie Wrocławskiej" Damian Stawikowski, prezes Kolei Dolnośląskich.

Czy Urząd Transportu Kolejowego będzie za?

Decyzje dotyczące zatwierdzenia kursów zazwyczaj trwają około trzech lat, jednak w tym przypadku proces może przebiegać szybciej. Z uwagi na to, że regularne połączenie przewoźnika regionalnego na trasach dalekobieżnych to rzadkość w skali kraju, inicjatywa Kolei Dolnośląskich może zostać potraktowana jako „priorytetowa”. Będzie to również doskonała okazja do przeprowadzenia eksperymentu sprawdzającego, jak pociągi regionalne poradzą sobie na takiej trasie i jakie będzie zainteresowanie takim połączeniem.

Do tej pory UTK nie był jednak zbyt chętny takim inicjatywom. Przyznawane w trybie tzw. "otwartego dostępu" decyzje dopuszczające na trasach dalekobieżnych pociągi innych przewoźników, np. czeskie RegioJet, często wiązały się ze sporymi ograniczeniami dla przewoźników. Jednym z elementów analizy przed wydaniem pozwolenia na kursowanie pociągów komercyjnych jest tzw. badanie równowagi ekonomicznej, w ramach którego swoje zastrzeżenia może zgłosić samorząd, przez którego teren wiedzie relacja pociągu.

Pytanie więc brzmi, czy inicjatywa KD nie będzie solą w oku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, czyli właściciela Kolei Wielkopolskich. Z drugiej strony w 2030 r. ma dojść do liberalizacji rynku kolejowego w całym kraju. Wniosek Kolei Dolnośląskich wpisuje się w to, jak wyglądać będzie polska kolej za kilka lat.

