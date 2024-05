Kolejne ostrzeżenie IMGW o burzach w Wielkopolsce!

Ostrzeżenie hydrologiczne. Podniesie się stan wód?

Jeśli chodzi o obszar Poznania, to gwałtowne wzrosty stanów wody dotyczy obszaru: Warta górna do Poraja, Warta górna od Poraja do Liswarty, Liswarta, Warta górna od Liswarty do Widawki, Warta górna od Widawki do Zb. Jeziorsko, Oleśnica, Grabia, Nieciecz, Widawka, Ner, Warta środkowa od Zb. Jeziorsko do Rgilewki, Warta środkowa od Rgilewki do Prosny, Rgilewka, Kiełbaska, Powa, Bawół, Wrześnica, Warta środkowa od Prosny do Wełny, Kanał Mosiński, Wełna, Warta środkowa od Wełny do Noteci, Prosna górna, Niesób, Łużyca, Prosna środkowa, Ołobok, Swędrnia, Prosna dolna, Noteć górna, Łobżonka, Noteć środkowa, Gwda, Drawa, Noteć dolna, Warta dolna od Noteci do ujścia, Obra, Odra dolna od Warty do Gryfina, Ina i Płonia.