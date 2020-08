Kolejne zakazy lotów od początku września. Przez koronawirusa z lotniska Ławica w Poznaniu nie polecimy do Francji, Hiszpanii i Chorwacji

Od początku września wzrośnie liczba krajów do których nie będzie można polecieć z lotniska Ławica w Poznaniu z powodu koronawirusa

Francja, Hiszpania i Chorwacja to najprawdopodobniej kolejne państwa, do których nie polecimy od września z Polski. Tak wynika z najnowszego projektu rozporządzenia rządu w sprawie zakazu lotów z powodu koronawirusa. Nie oznacza to jednak, że w ogóle nie będziemy mogli dostać się do tych krajów.

Projekt przewiduje wprowadzenie zakazu wykonywania, na lotniskach wpisanych do rejestru lotnisk cywilnych i lądowiskach wpisanych do ewidencji lądowisk, lądowania przewożących pasażerów cywilnych statków powietrznych wykonujących loty międzynarodowe - czytamy w projekcie nowego rozporządzenia rządu, które przewiduje zwiększenie liczby krajów, do których zakazane są loty z Polski.

Przypomnijmy, że ruch lotniczy został przywrócony w Polsce na początku czerwca. Wtedy to zaczęły kursować samoloty na trasach krajowych. Z kolei pod koniec czerwca dozwolone zostały także połączenia międzynarodowe. Dzięki temu na poznańskim lotnisku Ławica pojawiło się łącznie kilkadziesiąt połączeń lotniczych, zarówno rejsowych, jak i czarterowych.

Jednocześnie, wraz z rozwojem pandemii na świecie, polski rząd zaczął wydawać rozporządzenia dotyczące zakazu lotów do krajów, w których odnotowywano dużo przypadków zakażeń koronawirusem. Aktualnie obowiązuje rozporządzenie z 11 sierpnia, które zakazuje lotów do 43 państw, w tym m.in. do Czarnogóry i Izraela, gdzie można było latać także z Poznania.

Zgodnie z najnowszym rozporządzeniem, które ma obowiązywać od 2 września, lista krajów, do których będzie obowiązywał zakaz lotów rozszerzy się o Hiszpanię, Francję i Chorwację. Do każdego z tych państw jeszcze można dolecieć także z Ławicy. Jednak od 2 września z Poznania nie polecimy do Czarnogóry, Izraela, Hiszpanii, Francji, Chorwacji, Malty.

Chociaż z Poznania nie będzie można polecieć do kolejnych państw, to z drugiej strony już dwa dni później (od 4 września) swoje loty wznowi skandynawska linia SAS. Samoloty tej linii będą latały z Poznania do Kopenhagi trzy razy w tygodniu, w poniedziałki, środy i piątki.

Natomiast od 25 października samoloty KLM rozpoczną regularne loty na trasie Amsterdam-Poznań-Amsterdam siedem razy w tygodniu. Samoloty z Poznania będą startowały o godzinie 16.50 i docierały do Amsterdamu o godz. 18.35. Z kolei ze stolicy Holandii samolot będzie wylatywał o godz. 14.40 i przylatywał do Poznania o 16.20. Pasażerowie będą podróżować samolotem typu Embraer E175, w którym jest łącznie niespełna 100 miejsc.

