Kolejny dzień protestu. Aktywiści położyli się na chodniku przed MTP

Od 12 do 14 maja na terenie MTP w Poznaniu odbywa się XXX Narodowa Wystawa Zwierząt Hodowlanych. Aktywiści zorganizowali protest, którym sprzeciwiają się złemu traktowaniu zwierząt hodowlanych. 13 maja w sobotę protestowali z megafonami przed MTP, a w niedzielę 14 maja wykonali performance antygatunkowistyczny.

-Stoimy tutaj przeciwko Narodowej Wystawie Zwierząt Hodowlanych, dlatego że chcemy pokazać rzeczywistość zwierząt hodowlanych - tę trudniejszą rzeczywistość, o której się na co dzień nie mówi. Zorganizowaliśmy 3 dni protestu, który zaczął się w piątek i trwa do dzisiaj. Dzisiejszy protest zakończyliśmy performance'm - "tackami cierpienia", które mają obrazować co by się stało gdybyśmy ludzi traktowali tak jak zwierzęta. Zwracamy uwagę na to, że mięso z istot czujących mogłoby być porównane do mięsa ludzkiego. Dzisiaj są tu wolontariuszki, które leżą na tackach i udają mięso hodowlane, opatrzone etykietami np. "mięso ludzkie z kością" albo "mała krówka z wolnego wybiegu". Chodzi o to żeby zaznaczyć, że każde zwierzę nawet to wystawowe, najpiękniejsze - trafi ostatecznie do rzeźni, ostatecznie umrze. Jesteśmy bardzo przeciwko wycieczkom dzieci, które mają na celu normalizacje przemocy, które mają na celu skojarzenie zwierząt pięknie zadbanych właśnie z hodowlą. Dzieci nie widzą połączenia między tym, co robi się tym pięknym zwierzętom, a tym co ląduje na ich talerzu - mówi Agnieszka Kowal, organizatorka poznańskiego oddziału Anonimus for the Voiceless - Mamy też "grill z odwróconymi rolami", w którym pokazujemy co by było gdyby nasze role się odwróciły. Natomiast najważniejszym przekazem z tego całego grilla jest to, że byłoby to niemożliwe, dlatego że zwierzęta pozaludzkie nie zrobiły by nam tego co my jako gatunek ludzki robimy im - kontynuuje Alicja Kowal.