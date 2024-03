KoLiber i Młodzież Wszechpolska chcą "gonić z pomnika bolszewika". Chcą usunięcia symbolu przyjaźni polsko-radzieckiej w Poznaniu

Płaskorzeźba na fasadzie kamienicy przy ulicy Ratajczaka symbolizuje przyjaźń polsko-radziecką. Działacze KoLibra i Młodzieży Wszechpolskiej złożą do rady miasta petycję w sprawie jej usunięcia. Jej złożenie ogłosili 1 marca, w dzień upamiętniający żołnierzy wyklętych.

- To jest jeden z około 30 symboli komunistycznych w Poznaniu, który powinien zostać usunięty. Innym, najbardziej symbolicznym, jest ulica 23 lutego, mimo próby zmiany nazwy ona pozostała, bo sąd w Poznaniu uznał, że to nie jest data wyzwolenia Poznania przez armię radziecką, tylko zakończenia okupacji hitlerowskiej. Obie te rzeczy to prawda, dlatego nie chcielibyśmy wspominać tej daty, pamiętając, że radzieccy żołnierze kradli, gwałcili, a niekiedy także mordowali, dlatego w tej sprawie także chcemy złożyć petycję - zapowiedział Piotr Walczak z Młodzieży Wszechpolskiej.