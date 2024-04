Koniec sezonu dla skrzydłowego Lecha Poznań? Kibice są wściekli na ten transfer

Potwierdziły się informacje, o których pisaliśmy w piątek. Skrzydłowy Lecha Poznań - Ali Gholizadeh - ma uraz i będzie musiał przejść zabieg. Tym samym dołącza do innych walczących zawodników z urazami, czyli Dino Hoticia oraz Artura Sobiecha. Irańczyk przez fanów został już ogłoszony jednym z najgorszych transferów Kolejorza, nie tylko w ostatnich latach, ale także w całej historii poznańskiego klubu.

Kontuzja Aliego Gholizadeha. Skrzydłowy Lecha Poznań wróci przed końcem sezonu?

Ali Gholizadeh nabawił się urazu kolana pod koniec spotkania ze Stalą Mielec (0:0). Mariusz Rumak podczas piątkowej konferencji prasowej przed starciem z Pogonią Szczecin powiedział, że jeden z zawodników "wypadł" ze składu. Nie chciał zdradzić personaliów danego piłkarza. Nam się udało ustalić, ze to chodzi właśnie o Irańczyka. O tym pisaliśmy w tym artykule: Kłopoty Lecha Poznań. Kolejny piłkarz wypada ze składu. Mariusz Rumak utrzymuje to w tajemnicy. Wiemy nieoficjalnie o kogo chodzi. Według komunikatu klubu Gholizadeh ma przejść zabieg we wtorek, a jego rehabilitacja ma potrwać od 4 do 6 tygodni. Oznacza to, a w zasadzie jest wielce prawdopodobne, że w tym sezonie już go nie zobaczymy. Klub będzie musiał zrobić wszystko, aby postawić zawodnika na nogi na letni okres przygotowawczy.

Irańczyk podpisał z Kolejorzem kontrakt w lipcu 2023, jednak było wiadomo, że nie będzie do dyspozycji ówczesnego trenera Johna van den Broma od razu z powodu kontuzji, jakiej nabawił się w marcu. Pierwotnie miał być gotowy do gry we wrześniu, ale sprawy się komplikowały i nowy nabytek Niebiesko-Białych wystąpił pod koniec października w meczu pucharowym z Zawiszą Bydgoszcz.

W czasie zimowej przerwy nie brał udziału w przygotowaniach do rundy wiosennej z powodu wyjazdu na Puchar Azji z reprezentacją Iranu. Łącznie rozegrał dla Lecha 13 spotkań (łącznie 729 minut) i nie zaliczył ani jednej bramki, ani asysty. Według informacji podawanych przez polskie media miał kosztować 1,8 mln euro, co czyni go najdroższym zawodnikiem w historii polskiej piłki. Patrząc jednak na jego dyspozycję oraz podatność na kontuzje, cena ta może być znacznie, ale to znacznie zawyżona.

Kibice Lecha Poznań wściekli na ten transfer

Na platformie X (dawniej Twitter) po podaniu tej informacji aż się zagotowało w kibicach Lecha Poznań. Ci bez ogródek wyrazili swoje zdanie na temat tego transferu.

- Wyrasta na jednego z największych niewypałów w historii Ekstraklasy - napisał użytkownik @dymidiuk.

- Wspaniały transfer nie zapomnę go nigdy

- skomentował @Skinny_Boar

Kupiliśmy piłkarza ktory ostatni obóz przeszedł po MŚ w Katarze. Potem uraz, brak obozu latem 23/24, brak obozu zima 23/24 i znowu podobny uraz. Pięknie wydane miliony - zaznaczył użytkownik @CamposBraga1991.

Gość przyszedł za prawie 2 miliony, zagrał 730 minut w 13 meczach i pewnie ma jedną z najwyższych tygodniówek xD Nie da się jakoś skrócić tej jeszcze 2-letniej umowy? - zadaje pytanie @Defqon93.

