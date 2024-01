Konkurs "Wielkopolski Lekarz z Sercem" powraca. Znów będą nagradzać tych, którzy robią coś dla innych

Konkurs „Wielkopolski Lekarz z Sercem im. Kazimierza Hołogi” organizowany był od 2017 roku. Jego celem jest uhonorowanie lekarzy związanych z Wielkopolską, którzy w pracy zawodowej angażują się w działania o charakterze charytatywnym i prospołecznym, cieszą się autorytetem w środowisku lekarskim oraz lokalnym i swoją postawą mobilizują innych do działania.

Teraz, po pandemicznej przerwie, konkurs powraca.

– Chcemy wyróżnić tych, którzy w swojej codziennej pracy wykraczają daleko poza to, co robią, oddają siebie całego drugiemu człowiekowi. Wiemy, że ludzie z sercem są wszędzie, nie ograniczamy się do dużych miast, potencjalni laureaci działają w całej Wielkopolsce – zaznaczała Paulina Stochniałek, członkini Zarządu Województwa Wielkopolskiego.