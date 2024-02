Kontrowersyjne wybory rektora Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. Presja i strach wśród wykładowców?

- Z tych trzech osób największe doświadczenie ma prof. Kurak. Niestety jego kandydatura budzi najwięcej zastrzeżeń, bo to on utożsamiany jest z budzącymi wątpliwości zasadami wyborów i jeśli mówi się o strachu, to właśnie przed nim - mówi anonimowy wykładowca dziennikarzowi "Gazety Wyborczej".