Koszykarze Enei Basketu Poznań z trzecim zwycięstwem z rzędu! Z walki o utrzymanie w I lidze nie rezygnuje Sokół Międzychód

Spotkanie koszykarzy celną trójką otworzył Marcin Dymała. Jak się okazało był to zwiastun dobrej gry Enei Basketu w pierwszej kwarcie. Po kilku minutach na tablicy wyników zagościł rezultat 10:3, a po rzucie Patryka Pułkotyckiego poznaniacy osiągnęli przewagę dziesięciu oczek. Ostatnia część spotkania okazała się najbardziej emocjonująca. Co prawda Mateusz Kulis rozpoczął ją od celnego rzutu z wyskoku, ale potem wiatru w żagle dostali przyjezdni. Przez osiem i pół minuty Enea Basket trafił do kosza tylko raz. Po lay-upie Williamsa radomianie przegrywali tylko czterema punktami (65:69). Będący w trudnym położeniu goście, zostali podłączeni do tlenu trzy sekundy przed końcową syreną po akrobatycznej trójce Williamsa z faulem. Na szczęście dla gospodarzy po niecelnym wolnym Amerykanina piłkę zebrał Brandon Randolph i mecz zakończył się ich wygraną 74:71.

