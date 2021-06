Kręgosłup Ani krzywi się i miażdży jej narządy. 10-latkę można uratować, ale potrzeba ponad 2 miliony złotych

- przyznają rodzice.

Mimo że dr Paley wraz z innymi specjalistami regularnie przyjeżdżają do Polski, by właśnie tutaj operować dzieci, to przypadek Ani okazał się zbyt skomplikowany, by móc wykonać zabieg w naszym kraju. Stąd też decyzja o przeprowadzeniu operacji na Florydzie, w klinice dr. Paleya, gdzie w ratowanie Ani zaangażowany zostanie cały sztab specjalistów.