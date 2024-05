Kryminalny Poznań 10.05.2024. Kradzieże, pobicia, wypadki. Tak żyje miasto

⚠️MOŻLIWE UTRUDNIENIA W RUCHU – ŚRODA, 8 MAJA BR. ⚠️ 🚜Policjanci z poznańskiej jednostki informują, że w środę 8 maja br. odbędzie się planowany protest rolników, który będzie miał wpływ na natężenie ruchu drogowego. Działania środowisk rolniczych w mieście zaplanowane są w godzinach od 9.00 do 11.00. Utrudnień należy spodziewać się również przed i po wskazanych godzinach zgromadzenia. UWAGA❗ 🚧Utrudnienia w ruchu mogą wystąpić od godz. 9:00 na ul. Roosevelta, na odcinku od Mostu Teatralnego do Ronda Kaponiera, gdzie protestujący będą blokować skrajne lewe pasy w obydwu kierunkach. Na pozostałych pasach według deklaracji organizatora – ruch ma przebiegać w normalny sposób. Następnie uczestnicy zgromadzenia przejadą na ul. Niepodległości pod Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gdzie na 15 minut wstrzymają ruch na obydwu pasach w kierunku północnym. Działania środowisk rolniczych w mieście zaplanowane są do godz. 11.00. 🚧Czasowe utrudnienia w ruchu mogą powstać także na drodze dojazdowej do Poznania z kierunku Suchego Lasu. Protestujący około godz. 8.00 ruszą z Golęczewa, skąd przejadą ul. Obornicką, Niestachowską, Żeromskiego, Dąbrowskiego, aż do miejsca odbywania się zgromadzenia. ☝️W zależności od ilości protestujących policjanci będą na bieżąco reagować na sytuację na drogach, kierować ruchem oraz wskazywać ewentualne drogi objazdu. ☝️Zachęcamy jednak do wcześniejszego zaplanowania swojej podróży. ☝️Prosimy o zachowanie ostrożności na drodze i stosowanie się do wydawanych przez policjantów poleceń👮‍♀️👮‍♂️ Więcej informacji znajdziecie w komunikacie pod tym linkiem: