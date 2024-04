Kryminalny Poznań 24.04.2024. Kradzieże, pobicia, wypadki. Tak żyje miasto

Codzienna służba dzielnicowego, być może nie jest tak ekscytująca jak serialowa fabuła – jednak z pewnością jest kluczowa w naszej małej, lokalnej społeczności. W wielu przypadkach dzielnicowi to nasi cisi bohaterowie, którzy codziennie dbają o nasze bezpieczeństwo☺️👮‍♀️👮 Być może Twój dzielnicowy to taki cichy bohater? Jeśli tak to zagłosuj na nią/niego w plebiscycie #SuperDzielnicowy! Pomóż nam wybrać NAJLEPSZEGO! 👊 Czasu pozostało już niewiele. Do 30 kwietnia możesz oddać swój głos! Nie zwlekaj! ⏳ Zagłosować możesz klikając w ten link: https://dzielnicabezstrachu.pl/ Zajmie Ci to tylko kilka chwil, a dla Naszych Koleżanek i Kolegów to na pewno będzie wiele znaczyło! Więcej informacji na ten temat znajdziecie również tutaj: https://www.policja.pl/pol/aktualnosci/242336,Inauguracja-plebiscytu-SuperDzielnicowy-2024.html #DzielnicaBEZstrachu #superdzielnicowy Wielkopolska Policja Komisariat Policji Poznań - Nowe Miasto Komisariat Policji Poznań - Wilda Komisariat Policji w Czerwonaku Komisariat Policji w Tarnowie Podgórnym