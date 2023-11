Kto według nas zarabia za dużo? Zobacz, jak Polacy postrzegają różne zawody

Aż połowy badanych jest przekonana, że spośród grup zawodowych pod względem zarobków najbardziej pokrzywdzeni są nauczyciele. Na kolejnych miejscach plasują się pracownicy porządkowi, budowlańcy i pracownicy medyczni, w tym pielęgniarze i ratownicy. Z kolei nieadekwatnie wysokie zarobki przypisujemy przede wszystkim politykom, a także duchownym, dyrektorom i twórcom internetowym.

– W mojej opinii szczególnie trudne do zaakceptowania są kilkukrotnie niższe wynagrodzenia w Polsce w stosunku do większości krajów europejskich, przy nieznacznie niższych, a w wielu przypadkach podobnych lub wyższych cenach dóbr i usług. Taka dysproporcja dochodów i wydatków powoduje frustrację i obniżenie motywacji do działania