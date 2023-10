Kultowe sprzęty i gadżety PRL - zdjęcia. Taką elektronikę każdy miał w domu. Oto popularne stare urządzenia domowe

Oto popularny w PRL-u sprzęt - zobacz w galerii

W peerelowskich kuchniach używano prostych urządzeń, takich jak młynek do mielenia kawy, maszynka do mielenia mięsa i twarogu, blender ręczny, mikser. Hitem był prodiż, który był odpowiedzią na brak piekarników elektrycznych. Gospodynie przyrządzały w nim mięso i piekły ciasta. Kuchenki we wczesnym PRL-u były kaflowe, piekarniki gazowe i elektryczne zaczęły wkraczać już u schyłku komuny.