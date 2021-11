Kurierzy i Poczta Polska odbierają i dostarczają coraz więcej paczek - to ostatnie dni, by zdążyć wysłać prezent przed świętami

Poczta Polska już od 27 listopada wprowadziła doręczanie paczek także w soboty, jako efekt pracy sklepów internetowych zwiększających zakupy w ramach Black Friday i okresu tuż przed Bożym Narodzeniem. Poczta ocenia, że w okresie przedświątecznym liczba obsługiwanych tygodniowo paczek jest większa nawet o 50-70 proc. w porównaniu do zwykłego okresu.

- Coraz więcej Polaków decyduje się na zakupy w sklepach internetowych, ponieważ jest to rozwiązanie wygodne i, co szczególnie ważne w czasach pandemii, bezpieczne. Jesteśmy przygotowani do obsługi rosnącej z tygodnia na tydzień liczby paczek i dostarczania klientom radości w postaci prezentów świątecznych – albo pod wskazany adres przez kuriera, albo do punktu odbioru