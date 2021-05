Lech II Poznań bezbramkowo remisuje z Motorem Lublin. Kolejna strata punktów, a koniec sezonu coraz bliżej

To był typowy mecz walki. Początek należał do gości, którzy mieli przewagę i kilka dobrych okazji do zdobycia gola. Dwie najlepsze zmarnował strzelec zwycięskiej bramki przeciwko GKS Katowice Daniel Świderski. Najpierw nieznacznie chybił po dobrym rozegraniu ataku pozycyjnego, a potem nie udało mu się skierować piłki do siatki po zbyt mocnym podaniu ze skrzydła. Z dystansu próbował też strzelać Piotr Ceglarz, ale tak jak po uderzeniu w boczną siatkę Ariela Waszczyka, bramkarz rezerw Krzysztof Bąkowski nie musiał interweniować.