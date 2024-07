Lech Poznań chciał być chytrzejszy od Szkota? Absurdalna kwota za obejrzenie sparingu z Dundee United. Kolejorz zmienia decyzję

Absurdalna cena za bilet na sparing Lecha Poznań

Kolejorz przebywa obecnie na obozie przygotowawczym we Wronkach. Od 24 czerwca do 6 lipca przygotowują się w Centrum Badawczo-Rozwojowym poznańskiej akademii . W tym czasie rozegrają trzy sparingi. Jeden jest już za lechitami, którzy w sobotni wieczór musieli uznać wyższość Piastowi Gliwice, przegrywając 0:1.

Najbliższy testmecz zaplanowano na środę, 3 lipca. Wówczas w Opalenicy podopieczni trenera Nielsa Frederiksena zmierzą się z czeskim Banikiem Ostrawa. Najwięcej się jednak mówi o sobotnim sparingu ze szkockim Dundee United . A to wszystko przez komunikat wyspiarskiego klubu w mediach społecznościowych, którzy poinformowali, że bilety mają kosztować... 10 funtów , czyli w przeliczeniu 50 polskich złotych. Co ciekawe, bilety na ligowe mecze Dundee w zeszłym sezonie (z wyłączeniem spotkań z Celtikiem oraz Rangersami) kosztowały 26 funtów (normalny) oraz 16 funtów (ulgowy).

"Kibice udający się w tym tygodniu do Polski informujemy, że nadal czekamy na link do biletów od Lecha Poznań na mecz rozgrywany w sobotę 6 lipca na Stadionie Akademii we Wronkach. Bilety będą sprzedawane online w Lechu Poznań, a ich cena będzie wynosić 10 funtów. Gdy tylko otrzymamy link do biletu, udostępnimy go kibicom.