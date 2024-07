Wychowanek odchodzi z Lecha Poznań. Wzbudził zainteresowanie Warty Poznań i Ruchu Chorzów. Trafi do zespołu, w którym grają byli lechici Maksymilian Dyśko

Patryk Olejnik przejdzie na zasadzie wolnego transferu do klubu z drugiej ligi. ADAM JASTRZEBOWSKI

Patryk Olejnik rozpoczął swoją przygodę z piłką w 2013 roku, dołączając do Akademii Lecha Poznań. Przez sześć lat był czołową postacią w zespole rocznika 2006, odnosząc wiele sukcesów. Teraz, będzie reprezentował barwy innego klubu, w którym gra były zawodnik Lecha Poznań. To kolejny przypadek, w którym wychowankowie odchodzą z Kolejorza. W ostatnim roku kilkunastu młodych lechitów pożegnało się z klubem. Byli to, m.in. Krystian Palacz, Kacper Orzechowski, Filip Wolski, Oskar Tomczyk, Mikołaj Tudruj, Patryk Waliś i Patryk Gogół.