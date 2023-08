Lech Poznań już na Słowacji. Rewanż tylko formalnością? Słowackie media: "Polscy reprezentanci nie będą mieli łatwo"

Poznaniacy do Trnavy udali się w środowy późny poranek. Samolot z lechitami wyleciał z poznańskiej Ławicy chwilę po godzinie 10.30 i po niecałej godzinie lotu niebiesko-biali zameldowali się na Słowacji. Kolejorz pojechał na rewanż jak po swoje. Niewiele osób dopuszcza do myśli inny scenariusz niż zwycięstwo oraz awans do kolejnej rundy Ligi Konferencji Europy. W spotkaniu przy Bułgarskiej poznaniacy zdominowali rywala, jednak sam wynik 2:1 tego nie odzwierciedla.

Zobacz też: Lech Poznań zna dobrze kilku słowackich zawodników. Jeden z nich kibicuje w meczu ze Spartakiem Trnava... Kolejorzowi