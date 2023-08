Nowy nabytek rozpoczyna w Lechu Poznań treningi. Irańczyk będzie na razie brał udział w indywidualnych zajęciach

- Jeśli chodzi o powrót do gry, to w tym momencie ciężko określić szczegółowy termin gotowości do występu w meczu o punkty. W tym momencie szacujemy, że w sierpniu Ali Gholizadeh będzie mógł wznowić treningi na boisku, co będzie ważnym momentem powrotu, bo wtedy już powinien wchodzić do zajęć z całą drużyną i tylko od jego samopoczucia będzie zależeć, kiedy zagra. Co ważne, Ali zostaje w Poznaniu i dalsza rekonwalescencja będzie prowadzona przez naszych fizjoterapeutów - powiedział.