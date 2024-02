Lech Poznań szykuje się na kolejny hit. Zabraknie obrońcy i dwóch napastników. Przewidywany skład Kolejorza na mecz ze Śląskiem

Brakuje już tylko trzech zawodników

Początek rundy wiosennej dla trenera Mariusza Rumaka był ogromnym bólem głowy. Wielu jego podopiecznych zmagało się z różnego rodzaju problemami, czy to urazami, czy to kartkami. Teraz wszystko jest na jak najlepszej drodze, a szkoleniowiec Kolejorza może skorzystać z większej liczby zawodników. Cały czas jednak trójka piłkarzy nie jest zdolna do gry, o czym powiedział podczas Rumak na piątkowej konferencji prasowej.