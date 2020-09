Lech Poznań zagra z Hammarby IF w II rundzie eliminacji Ligi Europy. Trudny rywal Kolejorza

Najtrudniejszym rywalem wydawał się obecnie siódmy zespół szwedzkiej ekstraklasy Hammarby IF (po 18 meczach).

Co ciekawe ile razy w pucharach Kolejorz eliminował Łotyszy trafiał na Szwedów. Po Skonto Ryga w 1992 roku trafił na IFK Goeteborg. Podobnie było w 1999 roku. Kolejorz okazał się lepszy od Matalurgsa Lipawa, ale na drodze znów stanął IFK Goeteborg i poznaniacy odpadli. W rywalizacji z zespołami ze Szwecji lechici nie mają najlepszych wspomnień. W 2012 roku przegrali w Sztokholmie z AIK 0:3, a rewanż wygrali tylko 1:0.

Hammarby to klub sportowy z siedzibą w Sztokholmie (dzielnica Södermalm), założony w 1889 roku. Sekcja piłkarska powstała dopiero w 1915 roku. Stadionem klubu jest Tele2 Arena w dzielnicy Johanneshov.

Klub mający zielono-białe barwy nie ma wielu sukcesów. Tylko raz zdobył mistrzostwo, w 2001 roku. Do tej pory był w cieniu AIK Solna czy Djurgaarden.