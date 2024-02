Lewica Razem czy osobno? Możliwy rozłam przed wyborami samorządowymi w Poznaniu. "Zawsze głosują po myśli Jacka Jaśkowiaka"

- Radni Lewicy w radzie miasta prawie zawsze głosują po myśli Jacka Jaśkowiaka, a co za tym idzie przeciwko nam, stronie społecznej. Dotyczy to zwłaszcza ochrony środowiska, klimatu czy walki ze smogiem. Często godzi to także w interesy rad osiedli, z których Henryk Kania i Halina Owsianna się wywodzą - podsumowuje Wiesław Rygielski.