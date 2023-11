Liczba zachorowań na koronawirusa rośnie. Kolejne szpitale w Wielkopolsce wstrzymują odwiedziny. Nowa szczepionka już za chwilę!

– podsumowuje sytuację w szpitalu.

Nie są to jednak pacjenci, którzy zgłaszają się do szpitali z COVID-em.

- Pacjenci zostają zakażani i wraz z innymi chorobami przemieszczają się do nas do szpitala bez możliwości oceny zdrowia na początku. Jest to choroba podstępna – wchodzi pacjent, nie ma objawów, ale one za chwilę się pokazują. Natychmiast izolujemy tych pacjentów, a później w zależności od stanu zdrowia albo idą na oddział zakaźny albo leczymy ich w izolatce